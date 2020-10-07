Новосибирск, , 06:39 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 7 октября, прогремит взрыв. Об этом сообщила мэрия города.

«Сегодня с 13:00 до 15:00 на территории месторождения «Борок» на ул. Большевистской, 270 будут проводить взрывные работы. Это связано с плановыми работами ООО «Горно-добывающая компания», — уточнили в городской администрации.

Новосибирцев попросили сохранять спокойствие и порядок, а при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций незамедлительно позвонить по телефону вызова экстренных служб 112.

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