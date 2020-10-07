Курган, , 06:32 — REGNUM Жительница Екатеринбурга Полина Гузеева оштрафовали за распространение клипа группы Alai Oli, ранее признанного экстремистским. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, суд Кургана признал девушку виновной в распространении экстремистских материалов. Она поместила его у себя на странице во ВКонтакте ещё десять лет назад. Суд оштрафовал её на тысячу рублей.

Защитник девушки Алексей Бушмаков отмечает, что песня была признана экстремистской через шесть лет после опубликования на странице Полины. Решение курганского суда он намерен обжаловать.

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