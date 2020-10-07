Новосибирск, , 06:28 — REGNUM Новосибирский кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2 в ближайшее время перепрофилируют в инфекционные госпитали. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

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В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ и выросшее число тяжёлых случаев заражения коронавирусом и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. В итоге, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале, в среднем, восемь дней, сейчас — 16.

«Все тяжелые случаи ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить ковид, таковы текущие стандарты лечения, — прокомментировала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. — Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2».

Инфекционные госпитали начнут принимать пациентов в ближайшее время.