Пекин, , 06:22 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не было выявлено в Китае за прошедшие сутки, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Всего за сутки было выявлено семь новых «импортных» случаев опасной инфекции. То есть все заболевшие прибыли в страну из-за рубежа. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию или случаев гибели людей от этой инфекции в стране зафиксировано не было.

Из больниц страны было выписано 15 человек, переболевших COVID-19. Общее число заболевших в Китае достигло 85 489 человек, из которых 4634 человека скончались, еще 80 650 выздоровели.