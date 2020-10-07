Шанхай, Китай, , 06:19 — REGNUM В Шанхае за сутки выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 и ни одного локального, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Заболевшим оказался гражданин Китая, который покинул Россию 1 октября и прибыл в международный аэропорт «Пудун» в Шанхае на следующие сутки. После появления у него симптомов инфекции, он был помещен на лечение в госпиталь.

Все находившиеся в тесном контакте с заболевшим были помещены на карантин. Общее число «импортных» случаев в мегаполисе достигло 683, из которых 58 человек продолжают получать медицинскую помощь.

Общее число локальных случаев в городе достигло 342, включая семь смертельных. За прошедшие сутки в Китае было выявлено семь новых «импортных» случаев опасной инфекции.