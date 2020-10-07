Пекин, , 06:11 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг всего было выявлено 5132 случая опасной инфекции с начала эпидемии. Из них 105 оказались смертельными. Из больниц выписано 4875 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев инфекции, все пациенты давно выздоровели. На Тайване выявлен 521 случай инфекции, из которых семь оказались смертельными. Из больниц выписано 485 человек.

На материковой части Китая выявлено 85 489 случаев опасной инфекции, из которых 80 650 человек выздоровели, еще 4634 человека скончались.