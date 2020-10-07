Триполи, , 06:05 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 1031 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливийской территории достигло 38 468. Также за минувшие сутки в стране скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Ливии достигло 602 человек.

Кроме того, с начала пандемии в стране уже выздоровели 22 410 пациентов. Власти Ливии уже разрешили посещать мечети при условиях соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок.