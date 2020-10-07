Кемерово, , 05:48 — REGNUM В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о завершении расследования уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко.

«По данным следствия, Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в интернете фотографию Адольфа Гитлера для её дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн», — уточнили в СКР

Кемеровчанин проходит по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», совершённое публично». Бородаенко свою вину не признал. Однако следователи установили все обстоятельства совершённого преступления, в том числе цели и мотивы — это реабилитация нацизма путём одобрения деятельности Гитлера.

Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу.