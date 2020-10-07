Анадырь, , 07:03 — REGNUM На Чукотке выявили очаг заражения коронавирусом на Майском месторождении — пока положительные тесты подтверждены у 21 вахтовика.

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Информацию о заражённых сотрудниках Майского месторождения опубликовал в Instagram губернатор округа Роман Копин.

Определили первоочередной комплекс мер: остановили пересменку ближайших вахт, проводят регулярное медицинское наблюдение работников и обследование на коронавирус. Все тесты отправляются в ПЦР лаборатории Певека и Анадыря.

На месторождении открыли изолятор на 150 мест с круглосуточным наблюдением. Тяжелобольных будут отправлять в больницы округа.

«Выявляются возможные контакты. К сожалению, длительный бессимптомный период осложняет контроль за инфекцией», — написал Роман Копин.

На 7 октября в Чукотском автономном округа зарегистрирован 201 носитель коронавируса, 188 пациентов выздоровели, скончались — три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться ещё две-три недели, затем должна произойти стабилизация ситуации, заявил 6 октября главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.