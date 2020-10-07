Москва, , 05:25 — REGNUM В среду, 7 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 8 октября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +9… +11 °С.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +15… +20 °С днём и +6… +11 °С ночью. Местами небольшой дождь.

В четверг, 8 октября, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в расширенный список неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля в России, попали летние шины, используемые зимой.

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