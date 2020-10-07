Сеул, , 04:54 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — за 6 октября в стране выявили 114 случаев заражения SARS-CoV-2. Об это свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 94 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. При этом в первые дни октября в Южной Корее ежедневно фиксировали менее 100 случаев заражения. Это связывали с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции в связи с государственными праздниками.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 24 353. Также за 6 октября в республике скончались еще три пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 425 человек.