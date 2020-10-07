Пекин, , 04:49 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 15 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 205 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны.

Всего 80 650 пациентов было выписано из больниц по выздоровлении от COVID-19 с начала эпидемии в Китае. Общее число заболевших в стране достигло 85 489, из которых 4634 скончались.