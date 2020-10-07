Кемерово, , 04:44 — REGNUM Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) с сегодняшнего дня, 7 октября, временно приостановил посещение учебных корпусов из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте вуза.

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«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 7 по 20 октября 2020 года студенты вуза переходят на дистанционный режим обучения, — говорится в сообщении.

Отметим, что соответствующий приказ подписал врио ректора Алексей Яковлев. Обучение будет проходить в электронной информационной образовательной среде Moodle.