Новосибирск, , 04:37 — REGNUM Выезды тест-мобиля в Новосибирске с сегодняшнего дня, 7 октября, приостановлены в связи с эпидситуацией по новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте test-mobil.ru, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что люди, относящиеся к наиболее уязвимым к ВИЧ группам, могут заказать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ и набор для профилактики с доставкой, а также получить дистанционную консультацию.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильные лаборатории по тестированию на ВИЧ вновь начали выезжать в разные районы Новосибирской области с начала августа. До этого из-за угрозы распространения коронавируса в марте 2020 года тест-мобили были вынуждены приостановить работу.

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