Москва, , 04:15 — REGNUM В работе мессенджера Telegram в ночь на 7 октября произошёл сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Проблемы с использованием популярного мессенджера больше всего отмечались пользователями в России, Белоруссии и на Украине. Также о перебоях в его работе сообщали жители Италии, Германии и Нидерландов.

В России проблемы возникли в основном у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани и Красноярска.

Две трети пользователей указали, что не могут подключиться к серверу, 28% пожаловались на невозможность отправить сообщения. Ещё 3% пользователей отметили сложности со входом в Telegram.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram