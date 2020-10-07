Тегеран, , 08:48 — REGNUM Объем воды в озере Урмия (северо-западный Иран) достиг 5 миллионов кубометров в течение последнего года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 октября.

По данным министерства энергетики Ирана, объем воды в гигантском водохранилище снизился на 80 млн кубометров (на 2,33%) по сравнению с предыдущим 365-дневным периодом.

Соответственно, уровень озера в настоящее время находится на высоте 1271,27 метра над уровнем моря, что на 3 сантиметра меньше уровня воды на соответствующую дату прошлого года.

В настоящее время озеро занимает около 2807 квадратных километров суши, что на 2059 квадратных километров меньше, чем годом ранее.

Напомним, что озеро Урмия, разделенное между провинциями Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, когда-то было самым большим соленым озером на Ближнем Востоке.