Иерусалим, , 03:40 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявил 4717 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны составляет 277 026. Также за минувшие сутки на израильской территории скончались 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Израиле жертвами осложнений COVID-19 стали 1797 человек.

Отмечается, что уже 211 397 пациентов выписали из медучреждений с выздоровлением. В настоящее время в Израиле числится 63 832 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.