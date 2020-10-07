Лондон, , 02:52 — REGNUM Почти 16 тысяч записей о подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Великобритании были утеряны в результате сбоя в таблице программы Excel, передаёт 6 октября издание Daily Mail.

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Отмечается, что сведения о заразившихся подданных королевства поступали в обработку специалистам, которые работали с таблицей. То есть о самих случаях система здравоохранения информировала исправно. Однако в отчётах, которые поступали властям Великобритании, число случаев было заметно занижено.

«Примерно 15 841 дело с 25 сентября по 2 октября не были загружены на правительственную панель управления», — пишет газета.

Источники сообщили, что сбой в Excel был связан с максимальным заполнением таблицы — она может вместить 1,048 млн строк, поэтому при загрузке данных они просто «отсекались».

В настоящее время чиновники предпринимают усилия, чтобы восстановить контакты лиц, у которых медики диагностировали заражение.

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