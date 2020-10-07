Амман, , 02:48 — REGNUM Власти Иордании ввели в стране комендантский час на 48 часов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба иорданского правительства.

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В течение этого времени жителям страны будет запрещено выходить на улицы во время действия комендантского часа. Исключение составляют работники эпидемиологических служб, медработники, а также сотрудники организаций, чья деятельность является критически важной. Для контроля за соблюдением ограничений будут привлечены войска.

Также в школах и университетах Иордании до 10 октября приостановлены занятия. Учащиеся будут проходить обучение дистанционно.

Отмечается, что за 6 октября в Иордании выявили 1537 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 19 001 случай заражения инфекцией. Жертвами осложнений COVID-19 в Иордании стали 122 человека.