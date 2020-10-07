Бейрут, , 02:20 — REGNUM В Ливане количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 46 тысяч, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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По данным ведомства, только за прошедшие сутки в стране выявили 1261 случай инфицирования SARS-CoV-2. Теперь в Ливане зафиксировано 46 918 случай заражения коронавируосм нового типа. Также за 6 октября в стране скончались еще десять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Ливане от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 424 человека.

Отмечается, что выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией уже 20 490 человек. При этом власти Ливана начали размещать пациентов и в частных клиниках, так как государственные уже не справляются с потоком заболевших.