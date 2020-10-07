Шанхай, Китай, , 02:11 — REGNUM Более 150 ключевых туристических мест Шанхая приняли 6,5 млн туристов за первые шесть дней восьмидневных национальных праздников в Китае, что значительно больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

По данным муниципального бюро культуры и туризма Шанхая, столь выдающиеся показатели имеют место даже несмотря на то, что все ключевые туристические достопримечательности города ограничили максимально допустимое число туристов до 75% от их максимальных мощностей на фоне борьбы с пандемией COVID-19.

Эксперты в сфере туризма отмечают, что возросшее число туристов вселяет серьезный энтузиазм в туристических операторов. Шанхайская телебашня Восточная жемчужина, являющаяся одним из символов города, привлекла 18 тыс. туристов, что составляет 90% от показателей прошлого года.