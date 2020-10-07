Красноярск, , 02:04 — REGNUM В среду, 7 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +1… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 7 на 8 октября ожидается около 0 °C. Небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В четверг, 8 октября, в Красноярске до +2 °C днём и до —4 °C ночью. Временами небольшие осадки.

В пятницу, 9 октября, в Красноярске ожидается до +1 °C днём. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 октября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/c, местами гололедица.