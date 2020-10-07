Хух-Хото, Китай, , 02:00 — REGNUM Верблюжий конкурс красоты завершился хошуне Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Согласно требованиям соревнований, верблюды должны были пройти четыре круга по краю арены вместе со своими хозяевами и показать весь свой шарм, одновременно взаимодействия с публикой, которая находится за ограждением. Судьи оценивали конкурсантов по цвету шерсти, походке, состоянию здоровья и стану.

После шоу верблюды, набравшие наибольшее количество баллов, выходили во второй тур, где продолжался отбор, пока не будет выявлен победитель. Хошун Урад-Хоуци известен во Внутренней Монголии как «родина красных верблюдов Гоби» и «родина монгольского верблюжьего поло».

Он также является производственной базой красных верблюдов в Китае. Здесь их насчитывается около 50 тыс. особей. Конкурс красоты среди верблюдов, как утверждается, является средством выработки стандартов верблюжьей породы.