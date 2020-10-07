Аддис-Абеба, , 01:44 — REGNUM В Эфиопии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 80 тысяч, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

В частности, за 6 октября в стране выявили еще 566 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в Эфиопии достигло 80 003. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии жертвами осложнений COVID-19 стали 1238 человек.

Уже смогли выздороветь 34 960 пациентов. В настоящее время от коронавирусной инфекции лечатся 43 803 человека, из них 282 — в тяжелом состоянии.