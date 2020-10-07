Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Разработчики игры Star Trek Online выложили в сеть трейлер дополнения House Shattered. Ролик был опубликован 6 октября на YouTube-канале проекта.

В версии игры для ПК новый сезон уже стартовал, владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One получат доступ к House Shattered только 12 января 2021 года.

Отмечается, что персонажа Аакара в игре озвучит Роберт О'Рейли («Звёздный путь: Следующее поколение»), генерала Мартока — Дж. Г. Герцлер («Звёздный путь: Глубокий космос 9»), а Адет'Па — Рекха Шарма («Звёздный путь: Дискавери»).

Разработкой Star Trek Online занимается студия Cryptic, в качестве издателя выступает Perfect World Entertainment. Релиз игры состоялся в феврале 2010 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы системные требования Call of Duty: Black Ops Cold War