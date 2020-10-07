Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Activision опубликовала системные требования бета-версии игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Информацию компания разместила 6 октября на сайте франшизы Call of Duty.

Чтобы запустить игру, геймерам понадобится ПК с процессором Intel Core i5 2500k или аналогом от AMD, 8 гигабайтами оперативной памяти и такими видеокартами, как Nvidia GeForce GTX 670 (2 гигабайта видеопамяти), GTX 1650 (4 гигабайта) и AMD Radeon HD 7950.

Для комфортной игры на высоких настройках понадобится ПК с Intel Core i7 4770k (или аналогом от AMD) и 16 гигабайтами оперативной памяти. Что касается видеокарт, то разработчики игры рекомендуют использовать Nvidia GeForce GTX 970 (4 гигабайта), GTX 1660 Super (6 гигабайт), AMD Radeon R9 390 или AMD RX 580.

Бета-версия Call of Duty: Black Ops Cold War потребует от владельцев ПК выделить 45 гигабайт на накопителе.

Напомним, бета-тестирование онлайн-компонента ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War начнётся 15 октября 2020 года. На PlayStation 4 тесты начнутся 8 октября 2020.

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