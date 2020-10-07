Москва, , 01:07 — REGNUM В Москве госпиталь в торговом центре «Москва» готовится к открытию. Об этом сообщила 6 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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"У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр «Москва», он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя, и центр на ВДНХ», — сказала она.

Также, по словам Раковой, в столице создаются госпитали из временных конструкций. Ранее в Москве возобновили работу резервные центры в «Крылатском» и «Сокольниках».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье открывается госпиталь в парке «Патриот».