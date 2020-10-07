Хараре, 7 октября 2020, 00:31 — REGNUM Гражданам Зимбабве разрешили выезжать за границу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе брифинга.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»
«Возобновляя международное сообщение, правительство подчеркивает, что гражданам позволено выезжать за пределы страны, если они соблюдают все санитарные требования принимающей страны», — заявила она.
Отмечается, что уже пять авиакомпаний начали выполнять рейсы за рубеж. До этого международное авиасообщение в Зимбабве было приостановлено почти на полгода.
К настоящему времени в Зимбабве подтверждено 7898 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 6424 пациента выписаны из медучреждений с выздоровлением, еще 228 человек с болезнью не справились и скончались.