Хараре, , 00:31 — REGNUM Гражданам Зимбабве разрешили выезжать за границу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе брифинга.

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«Возобновляя международное сообщение, правительство подчеркивает, что гражданам позволено выезжать за пределы страны, если они соблюдают все санитарные требования принимающей страны», — заявила она.

Отмечается, что уже пять авиакомпаний начали выполнять рейсы за рубеж. До этого международное авиасообщение в Зимбабве было приостановлено почти на полгода.

К настоящему времени в Зимбабве подтверждено 7898 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 6424 пациента выписаны из медучреждений с выздоровлением, еще 228 человек с болезнью не справились и скончались.