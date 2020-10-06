Монтрёй, Франция, , 23:46 — REGNUM Компания Ubisoft выложила в сеть сюжетный трейлер Watch Dogs: Legion. Ролик был опубликован 6 октября на YouTube-канале Ubisoft North America.

Кроме того, разработчики опубликовали ещё несколько видео, в которых они рассказали об игровом процессе будущей игры. Геймерам, в частности, показали, как они смогут использоваться различные устройства.

Напомним, релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября 2020 года. Ранее создатели игры рассказали, что геймеры смогут перенести свои сохранения из версии игры для консоли PlayStation 4 в версию для PlayStation 5.

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