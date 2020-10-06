Барселона, Испания, , 23:36 — REGNUM Создатель антивируса McAfee Джон Макафи арестован властями Испании по запросу США, 6 октября сообщает агентство Reuters.

Известно, что Макафи был задержан полицией в аэропорту Барселоны. Он имел при себе британский паспорт и направлялся в Стамбул. Макафи дожидается суда по экстрадиции в тюрьме Брианс I.

Джон Макафи, создатель McAfee Antivirus, соучредитель McAfee Crypto Team и генеральный директор Luxcore, обвиняется властями США в мошенничестве с криптовалютами.

Читайте также: Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги