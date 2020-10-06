Токио, , 23:21 — REGNUM Nintendo временно сделает бесплатной одну из крупнейших игр портативной консоли Switch. Публикацию компания разместила 6 октября на своей Twitter-странице.

Речь идёт о многопользовательской игре Overwatch компании Blizzard. Nintendo сообщила, что все желающие могут сыграть в неё в период с 13 по 20 октября 2020 года. Стоит отметить, что скачать игру можно будет на портале подписочного сервиса Nintendo Switch Online, доступ к которому всё же является платным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киберпортивная команда Boston Uprising в течение ограниченого времени бесплатно раздавала Overwatch на своём сайте, однако через короткое время она удалила соответствующую страницу. Некоторые пользователи сделали предположение, что, возможно, Blizzard вскоре сделает первую часть Overwatch бесплатной.

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