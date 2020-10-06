Париж, , 23:10 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 32 365 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 65 пациентов. Об этом во вторник, 6 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 10 489 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 634 тыс. Напомним, еще 4 октября во Франции было зафиксировано 12 565 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября в рамках режима"повышенной готовности» из-за распространения SARS-CoV-2 в Париже закроются все бары и бассейны, в то время как рестораны будут продолжать работать в ограниченном режиме.