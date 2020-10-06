Москва, , 22:40 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тотальным несоблюдением масочного режима гражданами. Об этом 6 октября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Свободные койки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Она отметила, что мест для пациентов с COVID-19 в московских больницах пока хватает, но резервы не бесконечны.

«Давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придёт конец», — сказала она.

По словам Раковой, при необходимости в Москве в ближайшее время могут быть расконсервированы ещё два временных госпиталя для пациентов с коронавирусом. Это торговый центр «Москва» и центр на ВДНХ.

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