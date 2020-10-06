Белвью, США, , 22:33 — REGNUM Выход ролевой игры Baldur`s Gate 3 в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) на платформе Steam сказался на работе онлайн-магазина. Об этом 6 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что информация о сбоях в работе сервиса компании Valve появилась на известном портале DownDetector. Кроме того, многие пользователи соцсетей пожаловались, что они не могут завершить процесс покупки игры. Другие пишут о том, что у них не получается произвести её загрузку.

Напомним, Baldur`s Gate 3 вышла в ранний доступ в Steam сегодня, 6 октября 2020 года. Ранее студия Larian, занимающаяся разработкой третьей части популярной ролевой игры, рассказала о редакторе персонажей и о присутствующих в ней расах.

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