Купертино, США, , 22:19 — REGNUM Американская компания Apple разослала средствам массовой информации приглашения на новую презентацию своей продукции, которая состоится 13 октября, передает телеканал CNBC.

Отмечается, что само приглашение озаглавлено «Hi, Speed» («Привет, скорость», или «Высокая скорость»). Журналисты не исключают, что это может указывать на планы компании представить технику, которая может работать с сетями 5G. Главным ожиданием презентации является новая линейка смартфонов iPhone 12.

Напомним, Apple впервые с 2012 года не представила новые iPhone на своей традиционной осенней презентации, котора состоялась 15 сентября. Компания показала новые модели часов Apple Watch и планшетов iPad.

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