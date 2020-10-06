Токио, , 22:06 — REGNUM Игра про зомби-апокалипсис Days Gone появилась в библиотеке Playstation Now. Об этом Sony сообщила 6 октября в своём блоге.

Таким образом, обладатели ПК получили возможность сыграть в этот эксклюзив PlayStation 4. Кроме того, компания сообщила, что в каталоге подписочного сервиса появилась игра MediEvil Remake.

Релиз Days Gone («Жизнь после») на PS4 состоялся 26 апреля 2019 года. Игра представляет собой приключенческий боевик с открытым миром, в котором присутствуют элементы survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).

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