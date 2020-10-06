Нью-Йорк, США, , 22:06 — REGNUM Власти Нью-Йорка повторно закрыли на карантин сотни частных и государственных школ, 6 октября передает CBS New York.

Школьник в маске (сс) Jill Carlson

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже пообещал, что школы будут закрыты «на две недели». В худшем случае — «не больше, чем на четыре недели»

Причиной карантина называется возросшая заболеваемость COVID-19 в ряде районов. Известно, что закрытию подверглись многие еврейские школы, в которых совсем недавно отмечался Йом Кипур.

Кроме того, сообщается о прерванном полицией детском религиозном представлении в Боро-парке, зрителями которого были сотни человек, и у многих не было масок. Из соображений политкорректности полиция Нью-Йорка не сообщает, что это были евреи.

«Мы должны быть очень осторожны со словами, которые мы используем, когда говорим о направлении полиции в определенные группы. Мы делаем это для всех жителей Нью-Йорка» , — заявил журналистам комиссар полиции Дермот Ши.

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