Токио, , 21:58 — REGNUM Разработчики Xbox-версии Yakuza: Like a Dragon выложили в сеть новый трейлер игры с английской озвучкой. Ролик был опубликован 6 октября на YouTube-канале SegaAmerica.

В новом видео они сконцентрировались на тех приключениях и квестах Ичибана Касуги (главный герой в Yakuza: Like a Dragon), которые являются побочными по отношению к основной сюжетной линии. Создатели игры также дали понять, что выполнение некоторых внутриигровых заданий развлекательного характера может помочь при прохождении игры.

Игра выйдет 10 ноября 2020 года на платформах PlayStation 4, ПК, Xbox One и Xbox Series X. Релиз Yakuza: Like a Dragon на новой консоли PlayStation 5 состоится 2 марта 2021 года.

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