Рим, , 21:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии настаивает на необходимости усиления масочного режима, заявил во вторник, 6 октября, глава ведомства Роберто Сперанца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Правительство страны утвердит решение о распространении масочного режима и на все общественные места под открытым небом, уверен министр.

По данным на 6 октября, в Италии умерли 36 030 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 16). Выздоровели 234 099 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1418 (днем ранее — на 767). Число подтвержденных носителей выросло на 2677 (днем ранее — на 2257). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 330 263.

В настоящее время заражены 60 134 человека — на 1231 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

C 4 мая 2020 года власти Италии смягчили ряд ограничений, действовавших в период общенационального карантина. К работе вернулись 4 миллиона человек. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.