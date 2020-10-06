Москва, 6 октября 2020, 21:13 — REGNUM Десятки человек поставили российскую вакцину от COVID-19 в окружении президента РФ Владимира Путина.
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Об этом глава государства сообщали 6 октября на встрече в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
По словам президента, температура появилась после вакцинации у семи — восьми его знакомых.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук попросил российскую сторону предоставить Украине вакцину «Спутник V», на что Путин ответил согласием: только для этого нужен официальный запрос украинской стороны.
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