Москва, , 21:13 — REGNUM Десятки человек поставили российскую вакцину от COVID-19 в окружении президента РФ Владимира Путина.

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Об этом глава государства сообщали 6 октября на встрече в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Путин «В моём окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей. Где‑то человек 50».

По словам президента, температура появилась после вакцинации у семи — восьми его знакомых.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук попросил российскую сторону предоставить Украине вакцину «Спутник V», на что Путин ответил согласием: только для этого нужен официальный запрос украинской стороны.

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