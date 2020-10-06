Великие Луки, Псковская область, , 20:19 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по факту скандального инцидента в школе в Великих Луках. Следователи подозревают, что дети отравились неустановленным веществом из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 5 октября на торжественной линейке у школы №7 в Великих Луках 13 детей почувствовали недомогание, у них закружилась голова, потемнело в глазах, двое девочек потеряли сознание. Вечером в больницу из дома доставили еще одного школьника.

Все пострадавшие были из разных классов, разных возрастов, их сразу же госпитализировали в Великолукскую городскую детскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом, под вопросом».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в СУ СКР по Псковской области.

Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей. Каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, не получено.

«Результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время», — резюмировали в региональном управлении СКР.

Также были взяты пробы воздуха, которые не показали каких-либо превышений содержания вредных химических веществ, также не было установлено никаких нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды.

В настоящее время работа следователей на месте происшествия продолжается. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.

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