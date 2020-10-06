Великие Луки, Псковская область, , 20:14 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с госпитализацией участников школьной линейки в Великих Луках (Псковская область), сообщили 6 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Такое решение было принято главой СКР Александром Бастрыкиным по итогам совещания сегодня, 6 октября.

«По итогам обсуждения первоначальных результатов проверочных мероприятий председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по данному факту и в рамках уже предварительного следствия установить все обстоятельства произошедшего и дать им полную и всестороннюю правовую оценку», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великих Луках 14 школьников разного возраста были госпитализированы 5 октября: всем им стало плохо на школьной линейке, причём трое потеряли сознание. Ведётся расследование инцидента.