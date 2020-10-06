Москва, , 19:35 — REGNUM В Москве принял первых пациентов с коронавирусом временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе «Сокольники». Об этом 6 октября сообщили в оперштабе столицы.

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Госпиталь закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева. Главный врач ГКБ Александр Митичкин рассказал, что эпидемиологическая обстановка сложилась непростая.

«Мы это видим по нашим пациентам», — цитируют слова главврача в штабе.

Также в Москве открывается временный госпиталь в «Крылатском».