Москва, , 19:21 — REGNUM «Фонд защиты детей» расширит возможности помощи российским детям, написала 6 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Facebook.

Комментируя указ президента РФ о создании Фонда защиты детей, детский омбудсмен заявила, что в стране теперь появятся «новые возможности для реализации программ помощи детям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийского Фонда защиты детей.

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