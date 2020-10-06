Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Портал DSOGaming провёл тестирование производительности космического симулятора Star Wars Squadrons. Статья была опубликована 6 октября на сайте издания.

Журналисты взяли для проведения исследования ПК с процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4,3600 МГц). В тестах участвовали видеокарты AMD Radeon RX 580 и RX Vega 64, а также NVIDIA RTX 2080 Ti, GTX980 Ti и GTX 690.

В результате эксперты издания пришли к выводу, что производительность Star Wars Squadrons в основном зависит от видеокарты и в меньшей степени от процессора, но при этом при разрешении 1080p и настройках графики Ultra большинство тестируемых графических процессоров смогли обеспечить стабильные 60 FPS (кадров в секунду).

При разрешении 1440p три самых мощных видеокарты из списка смогли выдать более 100 FPS. При разрешении 4K обеспечить стабильные 60 FPS смогла только RTX 2080 Ti. С полным отчётом можно ознакомиться в соответствующей статье.

Ранее DSOGaming написал, что Star Wars Squadrons имеет проблемы с оптимизацией, внекоторые моменты игры производительность игры падала до 30 FPS даже на мощном ПК. Релиз космосимулятора состоялся 2 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: DSOGaming: космосимулятор Star Wars Squadrons имеет проблемы с оптимизацией