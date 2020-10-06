Владикавказ, , 19:03 — REGNUM В Северную Осетию поступит новая партия вакцины от коронавируса. Ею будут прививать против опасной инфекции всех желающих. Об этом сообщил в ходе программы «Открытое правительство» министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

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"Чуть позже поступит новая партия, и всем желающим сможем провести вакцинацию», — приводит слова министра «15-й Регион».

Гогичаев также рассказал, каково самочувствие тех, кто уже был привит вакциной из пробной партии. По его словам, сделавшие прививки «не пожаловались на самочувствие».

Напомним, в Северной Осетии получили первую партию вакцины от COVID-19 в конце сентября. На днях сообщалось, что привиты первые двое добровольцев из числа медработников, позже получили вакцину еще несколько человек. За их состоянием наблюдают, занося данные в единый федеральный регистр.

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