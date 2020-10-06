Москва, , 18:58 — REGNUM Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса. Об этом 6 октября сообщил президент России Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

На встрече с руководителями фракций Государственной думы глава государства поприветствовал главу ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее вакцинировался от COVID-19.

«Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но тем не менее и главный санитарный врач Анна Попова, и Татьяна Голикова, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал президент.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что прививки от коронавируса сделали почти все в руководстве Минобороны России и других спецслужб. Также президент рассказал о вакцинации многих из его близкого окружения, включая родственников.

Читайте развитие сюжета: Путин рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в его окружении