Подгорица, , 18:55 — REGNUM Черногорский портал CDM сообщает 6 октября, что из-за ухудшения состояния митрополита Черногорского и Приморской СПЦ Амфилохия его пришлось госпитализировать в больницу в Цетинье. У него взяли тест на коронавирус.

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Ранее уже сообщалось, что бригада медиков в выходные выехала в Цетинский монастырь и осмотрела Амфилохия. Затем его кровь взяли на анализ, но он отказался от анализа на коронавирус, хотя симптомы могут указывать в том числе и на COVID-19.