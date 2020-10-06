Черкесск, , 18:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии расследуют причины гибели трех человек, прибывших на отдых из Ставропольского края. Двое взрослых и ребенок погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили 6 октября в пресс-службе СКР по региону.

Из подробностей ЧП известно, что 2 октября семья из города Михайловска прибыла на отдых в Зеленчукский район в своем автодоме-кемпинге. Они остановились на ночлег на берегу реки Псыш, включив для обогрева автономное газовое оборудование.

На утро тела двоих взрослых и восьмилетнего ребенка были обнаружены без признаков жизни. Госпитализирована в реанимационное отделение шестилетняя дочь погибших.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего: следователями проведен осмотр места происшествия и назначены десять экспертиз — химическая, эксплуатационно-техническая и другие, производятся допросы свидетелей и другие следственные действия.

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