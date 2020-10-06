Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Смольный пообещал отказаться от режима тотальных закрытий и ограничений в Петербурге, если горожане будут «взаимно соблюдать требования санитарной безопасности». Об этом заявил 6 октября вице-губернатор Евгений Елин после рабочего совещания по коронавирусу, сообщили в городской администрации.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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Елин заявил, что, по оценкам участников совещания, рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге «не носит радикального характера». На его взгляд, в первую очередь необходимо сохранить систему плановой медпомощи и укрепить амбулаторно-поликлиническое звено.

Чиновник отметил, что ограничительные меры в прежних объемах вводиться не будут при условии взаимного соблюдения требований санитарной безопасности. Они относятся как к пользователям общественного транспорта, так и к юридическим лицам, предпринимателям.

По словам курирующей сферу образования вице-губернатора Ирины Потехиной, в школах «пока ситуация достаточно спокойная», однако 55 классов уже перешли на дистанционку. Тем не менее данные меняются ежедневно: днем ранее в дистанционном режиме занимались 65 классов. Всего же в Петербурге 20 тысяч классов.

«Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы», — сказала Потехина.

По ее сведениям, на сегодняшний день уровень заболеваемости в школах остаётся низким.

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Напомним, на данный момент летальность COVID-19 в Петербурге худшая среди всех регионов РФ и составляет почти 6,9%. За последние сутки выявили 411 новых носителей. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердили 45 176 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3107 человек. Выздоровели 30 153 человека.

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